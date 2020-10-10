10 октября в Туле за порядком в городе следит дежурный Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В эти выходные, 10 и 11 октября, в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города, которые проследят за порядком в городе и помогут решить все экстренные вопросы.

Сегодня, 10 октября, дежурным по городу назначен начальник главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Сергей Викторович Шестаков.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).