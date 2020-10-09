С 10 по 15 октября по Тульской области объявлено метеопредупреждение Фото: Алексей ФОКИН

С 10 по 15 октября на территории Тульской области снова объявлено метеопредупреждение. Высокая степень пожароопасности 4 класса будет в Волово, Узловой, Ефремове, Туле, Суворове, Плавске. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Спасатели напоминают тулякам о соблюдении правил личной безопасности. Так, рекомендуется:

- не пользоваться открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;

- не поджигать сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;

- своевременно очищать прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;

- не сжигать собранный после уборки мусор и сухую траву;

- проводить с детьми и подростками разъяснительную работу. Не давать играть детям спичками;

- соблюдать требования пожарной безопасности в лесах. Не разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

- не курить в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки;

- иметь дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий туляков просят незамедлительно сообщать о произошедшем в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".