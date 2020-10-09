Тулячка заняла второе место во во Всероссийском конкурсе «Лучший работник организации социального обслуживания

Тулячка Наталья Харькова заняла второе место во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник организации социального обслуживания». Жительница Тулы взяла награду в номинации «Специальная премия «За работу по поддержке и повышению качества жизни детей и семей с детьми».

Наталья Харькова работает воспитателем «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №4». Она является педагогом с высшей квалификационной категорией, работает с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в городе Щекино.

Благодаря рабочим методикам и подходу к детям за последние три года 90% воспитанников центра вернулись в родные семьи.