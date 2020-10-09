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В Туле на улице Бондаренко с пятого этажа упал мужчина

Пострадавший скончался в больнице
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле на улице Бондаренко с пятого этажа упал мужчина

В Туле на улице Бондаренко с пятого этажа упал мужчина

Фото: Алексей ФОКИН

Поступила новость, что в среду, 7 октября, в Туле на улице Бондаренко с балкона на пятом этаже выпал мужчина. Произошло это около 16:00 по мск.

Трагедия произошла в доме №35 по улице Бондаренко. Пострадавшего увезли в больницу медработники, однако мужчину спасти все же не удалось, об этом сообщает MySlo.

По предварительным данным, мужчине было 67 лет, также он часто выпивал. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

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