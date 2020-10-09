10 октября Тульская детская железная дорога в Новомосковске проведет день открытых дверей Фото: Алексей ФОКИН

10 октября Тульская детская железная дорога в Новомосковске проведет день открытых дверей

10 октября с 14:00 до 16:00 на Тульской детской железной дороге в Новомосковске пройдет день открытых дверей. На мероприятия приглашаются дети от 11 до 13 лет, а также их родители.

Сотрудники ДЖД расскажут ребятам о востребованных профессиях на железной дороге, проведут экскурсии по учебным корпусам и познакомят с преподавательским составом. По окончанию обучения выпускники смогут продолжить обучение в учебных заведениях железнодорожного транспорта.