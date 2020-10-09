Тульская прокуратура проверила законность постройки охотбазы на берегу пруда в деревне Вородуново Фото: Алексей ФОКИН

Жители деревни Вородуново в Веневском районе забеспокоились, что у них отберут доступ к прибрежной части водоема из-за строящейся там охотничьей базы. При этом, пруд является общим. При этом жители деревни пожаловались, что рабочие оставляют после своих работ строительный мусор на берегу водоема, который еще и загрязняет рабочая техника.

Также люди опасаются, что скоро не смогут подойти к пруду, ведь участок охотбазы планируют загородить. Региональное Министерство природных ресурсов и экологии направило в прокуратуру обращение о признании результатов межевания участка недействительными.

По результатам прокурорской проверки было установлено, что земельный участок, расположенный рядом с прудом частично находится в береговой полосе (она составляет 20 м), а это говорит о нарушении требований Водного кодекса РФ.