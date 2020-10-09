В Туле поймали 42-летнего торговца наркотиками Фото: Алексей ФОКИН

Тульские полицейские задержали задержали 42-летнего мужчину, который подозревается в незаконной наркоторговле Сотрудники полиции узнали, что туляк может хранить наркотические вещества в крупном размере, что потом и подтвердилось.

Подозреваемый был пойман во время дорожного движения на своем автомобиле. Во время личного досмотра в присутствии понятых у него нашли и изъяли 5 гр психотропного вещества амфетамин.

В отношении туляка возбудили и расследуются уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 228 УК РФ.