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В Туле поймали 42-летнего торговца наркотиками

Мужчину остановили во время движения на автомобиле
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле поймали 42-летнего торговца наркотиками

В Туле поймали 42-летнего торговца наркотиками

Фото: Алексей ФОКИН

Тульские полицейские задержали задержали 42-летнего мужчину, который подозревается в незаконной наркоторговле Сотрудники полиции узнали, что туляк может хранить наркотические вещества в крупном размере, что потом и подтвердилось.

Подозреваемый был пойман во время дорожного движения на своем автомобиле. Во время личного досмотра в присутствии понятых у него нашли и изъяли 5 гр психотропного вещества амфетамин.

В отношении туляка возбудили и расследуются уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 228 УК РФ.

Криминал