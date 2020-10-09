В Туле на улице Фрунзе жестко столкнулись две иномарки

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

Вечером 8 октября в Туле на пересечении улиц Революции и Фрунзе столкнулись две иномарки: Lexus LX570 и Toyota Camry. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.

После столкновения оба автомобиля вылетели на газон. При этом "японец" врезался еще и в дерево. Так, по данным ГАИ, 29-летний водитель автомобиля Toyota Camry не предоставил преимущества в движении второй иномарке,за рулем которой находился 33-летний мужчина. Из-за этого и произошло столкновение.

В результате ДТП пострадали трое людей: водитель автомобиля Toyota, его 21-летняя пассажирка и водитель автомобиля Lexus. Все пострадавшие после оказания медпомощи были отпущены.