Почти на 10 лет приговорили 23-летнюю жительницу Тулы за убийство своего 42-летнего сожителя Фото: Алексей ФОКИН

В Центральном районом суде Тулы вынесли приговор 23-летней жительницы областной столицы. Девушка обвиняется в убийстве своего 42-летнего сожителя.

Установлено, что в ходе ссоры девушка оборонялась от взрослого мужчины кулаками, а после чего смертельно ранила его ножом. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Вердикт был вынесен в присутствии коллегии присяжных заседателей. По решению суда девушка будет отбывать свое наказание в колонии общего режима сроком в 9 лет 10 месяцев.