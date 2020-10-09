9 октября в Туле разогреет до +17 градусов и будет пасмурно Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 9 октября, в Туле ожидается пасмурная днем и малооблачная погода вечером, при этом в регионе будет достаточно тепло. В дневное время температура воздуха поднимется до +16...+17 градусов, а вечером столбик термометра покажет +12...+16 градусов.

Ветер будет дуть южный со скоростью 4,6 м/с. Атмосферное давление 750 мм ртутного столба.

В выходные дни, 10 и 11 октября, в Тульской области будет облачная и пасмурная погода. Столбик термометра днем покажет температуру от +14 до +19 градусов, осадков же не ожидается.