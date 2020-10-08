В Туле на улице Болдина затонированный BMW пересек две сплошных и попытался скрыться от ДПС Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники Госавтоинспекции, выполняя свою работу на ул.Болдина, выявили злостного нарушителя ПДД на автомобиле BMW. А поступил водитель иномарки так — повернул налево, при этом пересек сразу две сплошных линии. Полицейские тут же попытались остановить нарушителя, но тот, увидев автомобиль ДПС, сразу же попытался скрыться с места происшествия, увеличив скорость. Однако полицейским все же удалось остановить иномарку.

В ходе проверки выяснилось, что водитель управлял автомобилем с просроченным полисом ОСАГО, в связи с чем нарушил законодательство по обязательному страхованию гражданской ответственности. Помимо этого, передние стекла автомобиля были сильно затонированы, превышая требования техрегламента о безопасности.

На нарушителя составлены административные протоколы по ст.12.5, 12.37 и 12.16 КоАП РФ.