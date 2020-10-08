В нескольких районах Тульской области продолжается высокая пожароопасность Фото: Алексей ФОКИН

В пятницу, 9 октября, по Тульской области объявлено предупреждение в связи с высокой пожароопасностью в пяти районах региона. Так в Туле, Узловой, Суворове, Волово и Ефремове будет сохранен 4 класс пожароопасности.

Сотрудники МЧС убедительно просят жителей и гостей региона не пользоваться открытым огнем рядом с деревянными постройками и сухой травой, а также жечь мусор и траву. Не рекомендуется и разведение костров на торфяниках в местах рубки и в хвойных молодняках.

Просят спасатели не бросайте непогашенные спички или окурки на землю. Помимо этого, напоминают, что курение в сараях, на чердаках и в местах рядом с горючими материалами может привести к трагедии.