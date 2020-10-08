В Пролетарском районе Тулы обнаружили опасную свалку из шин и нефтепродуктов Фото: Алексей ФОКИН

В Пролетарском районе Тулы обнаружили несанкционированную и опасную свалку. Свалка состояла из автомобильных покрышек, которые в свою очередь относятся к 4 классу опасности. Однако это не все находки, которые были обнаружены на «кладбище покрышек».

Там же были найдены бочках обнаружили сухое вещество в твердом состоянии. Бочки же лежали на поверхности земли, а 6 емкостей закопаны в землю. В этих закопанных сосудах была жидкость, пахнущая нефтепродуктами и растворителями. При этом глубина сосудов — больше двух метров.

Также, на свалке расположились три заброшенных строения, а внутри них накидан строительный мусор, пенопласт и прочие отходы.

По данному факту прокуратура устанавливает обстоятельства и детали нарушения природоохранного законодательства, а специалисты — лица, причастные к данной свалке.