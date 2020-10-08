Тулячка заплатит 15 тысяч рублей за то, что не сдала тест на коронавирус после отдыха в Турции Фото: Алексей ФОКИН

По решению Центрального районного суда тулячка будет наказана за совершение административного нарушения. Все дело в том, что обвиняемая в августе вернулась из Турции, но не соблюла антикоронавирусных правил.

По возвращению домой туристке необходимо было сдать тест на «ковид» в течение трех дней, после чего разместить информацию о прохождении исследования на портале госуслуг. Однако, женщина этого не сделала, чем и нарушила предписание главного санитарного врача РФ.

В связи с этим, суд признал тулячку виновной и назначили наказание в виде штрафа в 15 000 рублей. Поставление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.