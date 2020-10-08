Тульский полицейский докажет в суде свое право снова работать в ОВД Фото: Алексей ФОКИН

В Центральном районном суде Тулы пройдет заседание по иску одного из бывших полицейских к УМВД России по региону. Мужчина просит суд признать приказ о его увольнении незаконным, восстановить его на работе, а также взыскать заработную плату за время вынужденного прогула.

Как заявил истец, что до августа 2020 года он проходил службу в ОВД. Однако, по результатам служебной проверки УМВД приняло решение уволить мужчину со службы в ОВД в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органа внутренних дел.

Однако, бывший полицейский этим увольнение является незаконным и подлежит отмене.

Судебное заседание по данному делу состоится лишь 20 октября 2020 года на 14 часов 30 минут в Центральном районном суде города Тулы.