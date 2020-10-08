Двое туляков восемь лет нападали на почтальонов и отбирали у них чужие пенсии Фото: Алексей ФОКИН

Тульская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух туляков, которые обвиняются в нападении на почтальонов.

Установлено, что в течение восьми лет, с 8 сентября 2012 года по 16 мая 2020 года, злоумышленники пять раз напали и ограбили сотрудников почтовой службы. Целью их злодеяний были чужие пенсии. Тем самым, за восемь лет туляки награбили свыше 1 млн рублей.

Уголовное дело направили в Привокзальный районный суд для рассмотрения по существу.