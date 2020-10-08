В тульский "Арсенал" может перейти Кирилл Панченко Фото: Алексей ФОКИН

Нападающий команды «Тамбов» может перейти в тульский «Арсенал». Об этом сообщает ряд спортивных СМИ.

По предварительной информации, сейчас идут активные переговоры по трансферу 30-летнего форварда. Цена трансфера Панченко — 1,5 млн рублей. Ранее с Панченко уже велся разговор на тему перехода в тульскую команду. Это было летом, когда футболист ушел из «Динамо» и был в статусе свободного агента. Однако, Панченко на тот момент выбрал «Тамбов», но сейчас собирается уходить оттуда.

Отметим, что Панченко ранее был в командах московского «ЦСКА» и «Динамо». За вторых он сыграл 23 игры и забил 2 мяча. В «Тамбове» же он отыграл 10 встреч в этом сезоне.