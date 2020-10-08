В Тульской области наблюдается суточный прирост числа заболевших коронавирусом

В Тульской области наблюдается постепенный суточный прирост числа заболевших. Об этом заявил глава региона Алексей Дюмин на заседании регионального штаба по коронавирусу.

Ситуация в данный момент находится под контролем. Чтобы не допустить ее обострения, всем необходимо следовать установленным правилам.

Туляков призывают носить маски в помещениях и местах массового скопления людей, соблюдать дистанцию. В случае проявления симптомов ОРВИ – оставаться дома, исключить все контакты, а также своевременно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.