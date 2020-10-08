Куда тулякам обратиться с вопросами о ходе отопительного сезона

В Туле 7 октября стартовал отопительный сезон. В течение недели тепло должно поступить во все многоквартирные дома. Если этого не произошло, в первую очередь тулякам нужно звонить в свою управляющую компанию, если ответа от них нет, то на телефоны горячих линий. Последние работают ежедневно с 8.00 до 20.00:

- главное управление по Пролетарскому территориальному округу: 8(4872) 41-95-30;

- главное управление по Зареченскому территориальному округу: 8(4872) 47-16-68;

- главное управление по Советскому территориальному округу: 8(920) 759-19-80;

- главное управление по Привокзальному территориальному округу: 8(4872) 24-71-74;

- главное управление по Центральному территориальному округу: 8(920) 750-55-71;

- управление по городскому хозяйству: 8(910) 150-82-93.

Также с вопросами о ходе отопительного сезона туляки могут обратиться в ЕДДС по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).