В Тульской области нетрезвый 68-летний мужчина убил своего сына Фото: Алексей ФОКИН

На 68-летнего жителя Щекино завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Однако, уголовное дело было заведено еще до задержания пожилого мужчины. Причиной стало обнаружение в одной из местных городских квартир бездыханного тела 46-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По предварительным данным, во вторник, 6 октября, злоумышленник был нетрезвом состоянии и находился в одном из домов на улице Мира в городе Щекино. Пожилой мужчина, поссорившись со своим сыном, ударил его острым предметом в область шеи. От полученных колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте.

Следствие провело осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели произошедшего, собирается необходимая доказательственная база. Расследование уголовного дела продолжается, а горе-отец заключен под стражу.