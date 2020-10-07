Житель Тульской области попал в суд за постоянные нарушения административных ограничений Фото: Алексей ФОКИН

32-летний житель Каменского района, находящийся под административным надзором, был осужден в Ефремовском районе за неоднократное несоблюдение административных ограничений. Ограничения мужчине установил сам же суд в соответствии с федеральным законом.

Как оказалось, что с 03 августа 2019 года по 08 июня 2020 года подсудимый, уже имея административные ограничения, установленные Ефремовским районным судом, не являлся на регистрацию в пункт полиции «Каменский» МО МВД России «Ефремовский». Помимо этого, мужчина неоднократно нарушал общественный порядок и посягал на общественную безопасность.

За совершенные нарушения суд назначил мужчине наказание в виде 480 часов обязательных работ. Приговор суда в законную силу еще не вступил.