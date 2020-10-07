В Тульской области практически завершился сезон активности клещей Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, на данный момент сезон активности клещей почти что подошел к своему завершению. Об этом и говорит число обратившихся в медучреждения людей, которые пострадали от присасывания насекомых. Однако, как отмечают специалисты, активность клещей может сохраняться вплоть до появления устойчивого снежного покрова.

Так, подводя итоги этого года, с марта по сентябрь с жалобами на укусы клещей обратились 3 967 жителей региона, из которых 1415 — это дети. Также, из 2285 исследованных клещей у 8,9 % было инфицировано боррелиями и еще 2,4 % - анаплазмой. Как заметили специалисты, число пострадавших от клещей снизилось на 25 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего клещи нападали на туляков на природе, на придомовых территориях и садовых товариществах.