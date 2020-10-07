В Туле скончался ветеран Великой отечественной войны Сбоев Борис Алексеевича

В Туле скончался ветеран Великой отечественной войны Сбоев Борис Алексеевич Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 7 октября, стало известно о том, что из жизни ушел еще один ветеран Великой отечественной войны, житель города-героя Тулы Сбоева Бориса Алексеевича.

Борис Алексеевич родился 2 июля 1925 года. После окончания школы он был призван в армию. Туляк был участником в битве на Курской дуге, помогал в освобождении стран Западной Европы, проходил службу в Крыму. Во время войны он дважды был ранен и контужен.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых заданий, Борис Алексеевич Сбоев награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны» II степени, медалью «За победу над Германией».

В послевоенное время в 1970 году Сбоев переехал в Тулу. Он занимал должность начальника эксплуатационной службы Обидимской автобазы и был механиком треста «Дорспецстрой». В в 1985 году Борис Алексеевич заслуженно ушел на пенсию.