В Туле на улице Кауля поймали пьяного водителя Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Туле, находясь на улице Кауля, стражи порядка обратили внимание на легковой автомобиль, который во время движения нарушал правила дорожного движения. В какой-то момент машина остановилась возле одного из домов. Водитель вышел из салона и оставил свою «ласточку» по середине проезжей части.

Однако далеко водителю уйти не удалось и его остановили сотрудники Росгвардии, чтобы проверить его документы. При беседе с 35-летним мужчиной росгвардейцы учуяли сильный запах алкоголя, после чего его задержали и вызвали на место экипаж ДПС.

Отметим, что от прохождения медосвидетельствования мужчина отказался. А потом выяснилось, что водитель уже был лишен водительских прав. Сейчас по данному факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».