В Тульской области магазин из Новомосковска закрылся на 90 суток из-за санитарных нарушений

Сотрудники Роспотребнадзора снова вышли на проверку в различных районах области. Так, на этот раз проверки не удалось избежать и городу Новомосковск, где снова нашли нарушителя введенных санитарных требований.

Проверку не прошел продовольственный магазин ИП Шубина В.А., в работе которого был выявлен ряд грубых санитарных нарушений. Так, в торговой точке не было «входного фильтра», никто не проводил термометрию сотрудников, помимо того у персонала не было запаса защитных масок. Не было в магазине и дезинфицирующих средств для уборки помещений, инструкции по обработке поверхностей и помещений, отсутствовали антисептики для рук. Также было установлено, что персонал не проходил медосмотр.

По результатам проверки в отношении ИП был составлен протокол о временном запрете деятельности. Суд приостановил деятельность магазина на 30 суток.