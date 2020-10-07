Туляка, прибывшего из Турции, осудят за непройденный тест на COVID-19 Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тулы получил дело об административном правонарушении за свою поездку в суд, а точнее за то, что вернувшись оттуда, он в течение трех дней не сдал тест на коронавирус. Тем самым он нарушил законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Так по возвращению из Турции туляк не заполнил надлежащую электронную на портале госуслуг, а также не сдал в течение трех календарных дней тест на COVID-19 и не разместил полученные результате на том же портале.

Теперь забывчивый или игнорирующий правила житель Тулы пойдет под суд. Ему грозит наказание в виде штрафа от 15 до 40 тысяч рублей.