В тульской колонии обнаружили мужчину, призывающего других осужденных к участию в ИГИЛе Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники УФСИН совместно с УФСБ по региону смогли установить личность заключенного одной из тульских колоний, который призывал других осужденных к экстремистской деятельности, а именно к участию в террористической организации ИГИЛ.

Установлено, что мужчина помимо запрещенных действий внутри колонии еще совершал денежные переводы другим сторонникам террористической группировки. После того, как опасного заключенного обнаружили, в отношении его возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Отметим, что за решетку данный гражданин ранее попал по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».