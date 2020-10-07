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В тульской колонии обнаружили мужчину, призывающего других осужденных к участию в ИГИЛе

Ранее он был осужден за публичные призывы к экстремизму
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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В тульской колонии обнаружили мужчину, призывающего других осужденных к участию в ИГИЛе

В тульской колонии обнаружили мужчину, призывающего других осужденных к участию в ИГИЛе

Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники УФСИН совместно с УФСБ по региону смогли установить личность заключенного одной из тульских колоний, который призывал других осужденных к экстремистской деятельности, а именно к участию в террористической организации ИГИЛ.

Установлено, что мужчина помимо запрещенных действий внутри колонии еще совершал денежные переводы другим сторонникам террористической группировки. После того, как опасного заключенного обнаружили, в отношении его возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Отметим, что за решетку данный гражданин ранее попал по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Криминал