В Туле жители деревни Круглое неожиданно остались без холодной воды Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 7 октября, жители деревни Круглое временно останутся без холодной воды. Причиной тому стали аварийные работы на объектах водоснабжения. Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

Так 7 октября с 10:00 по мск и до окончания в деревне Круглое ограничат подачу холодной воды. Аварийные работы проходят по адресу д. Крутое, д.86.

Туляков предупреждают, что после проведения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.