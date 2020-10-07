7 октября в Туле будет пасмурно, однако тепло и без осадков Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 7 октября, в Туле будет пасмурная, однако сухая погода . Днем температура воздуха поднимется до +17...+19 градусов тепла, а вечером столбик термометра покажет +15...+17 градусов.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5,0 м/с. Атмосферное давление 749 мм ртутного столба.

В четверг, 8 октября, в Туле будет пасмурная, но все также теплая погода. Днем температура воздуха прогреется до +19 градусов, а осадков не прогнозируется.