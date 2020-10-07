В Тульской области в школы поставили компьютеры только после вмешательства прокуратуры

В поселке Теплое Тепло-Огаревского района две школы заключили контракты на поставку компьютерного и учебно-демонстрационного оборудования. Оно должно было поступить в образовательные организации до 5 августа 2020 года.

Но поставщики так и не исполнили обязательства по контракту в установленный срок. Прокуратура Тепло-Огаревского района пришла к выводу, чт отсутствие указанного оборудования создавало препятствия к надлежащему осуществлению образовательного процесса.

Директорам школ были внесены представления. По результатам ее рассмотрения заказчики провели претензионную работу. Школы получили учебное оборудование.