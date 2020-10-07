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В Туле член ОПГ пойдет под суд за незаконный сбыт наркотиков и отмывание денег

Деятельность организованной группы пресекли правоохранители
Мария ВЛАСОВАМария ВЛАСОВА
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В Туле 27-летнего участника организованной преступной группы обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, отмывании денег, незаконном сбыте психотропных веществ.

По версии следствия обвиняемый с напарником сбывали с помощью тайников-закладок наркотики на территории Пролетарского района Тулы. О их месте сообщали наркопотребителям только после перевода денег на номера виртуальных счетов электронных платежных систем.

Деятельность организованной группы пресекли правоохранители, наркотические средства и психотропные вещества массой более 500 г изъяты из незаконного оборота.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЧП