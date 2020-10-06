Житель Тульской области смертельно ранил знакомого

В деревне Задонщино Кимовского района было найдено тело 63-летнего местного жителя. Мужчина скончался от колото-резаного ранения в подключичной области. Его нанес знакомый потерпевшего.

Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. Решается вопрос о его заключении под стражу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство". Уже проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели произошедшего.