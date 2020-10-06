В Тульской области поисковики нашли обломки немецкого самолета

Фото: Поисковый Отряд" Память" Тула

В Тульской области поисковики отряда «Память» нашли обломки немецкого самолета. На предполагаемое место падения воздушного судна указали местные жители. Они же рассказали, что самолет потерпел крушение приблизительно в середине Великой Отечественной войны.

В ходе проведения работ на площади 20-30 кв.м были найдены обломки двигателя, части кокпита, обшивки плоскостей со следами горения и пулевыми пробоинами.

По окраске на обшивке и частям обломков поисковики сделали предположение, что это Messerschmitt Bf 110 периода 1942-1943 гг.