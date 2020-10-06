В Тульской области две сестры пытались украсть почти четверть тонны железнодорожных деталей

Фото: ЛО МВД России на станции Тула

В Узловой две сестры пытались украсть почти 250 кг деталей верхнего строения пути и строительных изделий. Для этого они пробрались к месту складирования демонтированных после ремонта железной дороги металлических изделий.

26-летняя и 24-летняя девушки принялись собирать в привезенные с собой мешки и грузить на раму от детской коляски детали бывшего употребления. Позже они планировали их сдать в пункт приема чермета. Сообщницы так увлеклись делом, что не сразу заметили появления сотрудников транспортной полиции.

Сестер задержали и возбудили в их отношении уголовное дело по статье "Кража". Сейчас материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.