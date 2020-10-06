В Тульской области администрацию Белевского района заставят разобраться со свалкой через суд Фото: Алексей ФОКИН

Администрацию города Белев снова проверил Россельхознадзор по Москве, Московской и Тульской областям. А проверка состоялась в связи с ранее выданным администрации предписанием и его исполнением.

Дело в том, что в Белеве на территории 0,78 га ранее обнаружили свалку бытовых отходов, которую своевременно не ликвидировали. Помимо этого, на территории отсутствовали знаки и ограждения, запрещающие сброс мусора. При этом, администрация района не предоставила никаких документов, разрешающих размещение на данном земельном участке каких-либо свалок.

В связи с этим, ведомство снова выдало администрации Белевского района повторное предписание, а также возбудило дело об административном правонарушении. Сейчас материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.