С 5 по 14 октября в Тульской области усилится контроль за пешеходами Фото: Алексей ФОКИН

С 5 по 14 октября сотрудники ГИБДД будут усиленно наблюдать за пешеходами, а точнее за их соблюдением правил ПДД. Пешеходный надзор будет проходит на территории всей Тульской области.

При этом, полицейские будут наблюдать не только за пешеходами и их поведением на дороге, но и за водителями, которые также взаимодействуют с пешими участниками во время дорожного движения.

Такая работа будет организована с целью профилактики ДТП с участием пешеходов и снижения тяжести последствий в них. Помимо этого, такой контроль поможет укрепить дорожно-транспортную дисциплину среди участников дорожного движения.