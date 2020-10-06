В Туле нетрезвая автоледи на Mitsubishi Outlander протаранила пятиэтажку Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Вчера вечером, 5 октября, в Туле на улице Л.Толстого произошло одиночное ДТП. Участниками его стали автоледи на Mitsubishi Outlander и многоквартирный жилой дом. О происшествии в соцсетях рассказали сами туляки.

Как сообщили очевидцы, причиной такого ДТП стало нетрезвое состояние женщины. К счастью, в ДТП кроме машины и стены дома никто не пострадал.

Все обстоятельства произошедшей аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.