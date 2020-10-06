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В Туле продезинфицировали 249 единиц общественного транспорта и городские пространства

Такую работу выполнили всего за одни сутки
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле продезинфицировали 249 единиц общественного транспорта и городские пространства

В Туле продезинфицировали 249 единиц общественного транспорта и городские пространства

Фото: материалы пресс-служб

В понедельник, 5 октября, в Туле выполнили дезинфицирующую обработку общественного транспорта и городских пространств. Так, ровно 249 единиц муниципального транспорта было обеззаражено за день. Специалисты прошлись специальным раствором по муниципальным автобусам, троллейбусам и трамваям. Помимо этого, обеззараживают еще и остановочные павильоны.

Отметим, что начиная с апреля месяца в областном центре обработали более 19 000 машин.

Также, на постоянной основе продолжается и санитарная обработка общественных пространств Тулы.