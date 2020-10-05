6 октября часть Тулы и нескольких поселков останется без электричества Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 6 октября, в Туле и нескольких городских поселках снова будут отключать электроэнергию. Это будет сделано для проведения плановых ремонтно-профилактических работ на объектах электроснабжения.

В связи с этим, 6 октября с 9:00 до 17:00 без света останутся следующие адреса:

ул. 2-я Криволученская, 25, 44; ул. 3-я Криволученская, 5-а, 16; Хладокомбинат; ООО "ИСК"

ул. Горельская, 34-120 (чётн.), 19-49 (нечётн.); ул. Энтузиастов, 28-70 (чётн.), 17-59 (нечётн.); 1-й и 4-й Горельский пр-ды; 2-й Горельский пр-зд, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.); 3-й Горельский пр-зд, 1-10; 5-й Горельский пр-зд, 6, 7

ул. Доватора, 14; пер. Театральный, 10

ул. Ствольная, 1-35 (нечётн.), 4-30 (чётн.), 1-а, 21-а, 23-а, 13-а, 11-а, 5-а; ул. Набережная Дрейера, 48-50

ул. Горсовета, 109-121 (нечётн.), 74-104 (чётн.); ул. 1-я Криволученская, 7, 9; 1-й пр-зд Н. Островского, 2-28 (чётн.), 1-17 (нечётн.)

пр-зд Ак. Павлова, 1-25 (нечётн.)

п. Скуратово: ул. Киреевская, 9-29; ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20; п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18; СНТ "Лотос"; СНТ-3 "УВД"; СНТ "Волна", ул. Скуратовская, 89-в

п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 22, 8, 20, 12, 14, 18, 24, 32, 34, 36, 66, 38-а, 22-а, 26-а, 28-а, 28-б; ул. Асфальтная, 2, 4