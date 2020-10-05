Житель Тульской области сядет в тюрьму на 13,6 лет за жестокое убийство неприятеля Фото: Алексей ФОКИН

Ранее судимого жителя Суворовского района приговорили к 13,5 годам лишения свободы за убийство гражданина. Такое решение было вынесено районным судом.

Дело в том, что в начале июля 2020 года на ул. Ленинского Юбилея в Суворове между осужденным и потерпевшим, который находился в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в ходе которой злоумышленник и задумал будущее убийство знакомого. Так, мужчина пошел к себе домой, взял нож и вернулся туда, где и находился на тот момент потерпевший. Осужденный подошел к мужчине и ударил его ножом не менее 10 раз в область туловища и конечностей. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Суд признал жителя Суворова виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.