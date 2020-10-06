В Туле компания проводила земляные работы без разрешения

ООО «Строительная компания «Атлант» занималось устройством сетей электроснабжения в отсутствие ордера на производство земляных работ.

Кроме того, организация не установила информационную табличку с контактными данными компании, производящей работы, и ответственного лица. Место проведения работ не было ограждено и оборудовано световыми сигналами.

Также по постановлению прокурора должностное лицо компании привлечено к административной ответственности, по статье "проведение земляных работ без разрешения". Ему назначен штраф в размере 15 тысяч рублей. Выявленные нарушения устранены.