Тульская мотогруппа полицейских наказала 43 водителей-нарушителей Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники региональной Госавтоинспекции продолжают следить за порядком на дорогах.

Так за минувшую неделю, с 28 сентября по 4 октября, полицейские из мотогруппы присекли 43 нарушения ПДД на дорогах областного центра. Из них 16 правонарушений относятся к водителям мототранспорта.

Самыми распространенными из нарушений у мотоциклистов стали:

5 - нарушение требований сигналов светофора (ст. 12.12 КоАП РФ);

3 - управление т/с без документов (ст. 12.3 КоАП РФ);

1 - управление т/с без гос. регистрационного знака (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ);

3 - управление транспортным средством без полиса ОСАГО (ст.12.37 КоАП РФ).

2 - управление т/с не имея права управления им (ч. 1ст. 12.7 КоАП РФ);

1 - нарушение требований дорожных знаков (ст. 12.16 КоАП РФ); 1 - нарушение правил использования световыми приборами (ст. 12.20 КоАП РФ);

На всех водителей-нарушителей были составлены протоколы.