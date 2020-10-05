В Тульской области 18-летняя жиетльница Новомосковска украла из магазина осеннюю куртку

В городе Новомосковск полицейские задержали подозреваемую в краже. По предварительной информации, девушка вынесла из одного местного магазина одежды осеннюю куртку по стоимости 3 690 рублей.

Замершего воришку удалось обнаружить по камерам видеонаблюдения. Так, полицейские смогли установить и обнаружить личность подозреваемого, которым оказался нигде не работающая 18-летняя жительница Новомосковска.

Девушка была задержана и доставлена в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. В отношение ее возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».