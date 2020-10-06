Мошенник из Тверской области выманил у туляка фототехнику на 356 тысяч рублей

В Туле суд признал виновным в мошенничестве 33-летнего жителя Тверской области.

Мужчина нашел на электронной торговой площадке объявление о продаже фототехники на общую сумму более 356 тысяч рублей. Затем убедил продавца выслать ее почтой. При этом мужчина узнал у собеседника уникальный трек-номер отправления и забрал технику без оплаты.

Преступление он совершил в период испытательного срока по ранее назначенному ему наказанию в виде условного лишения свободы.

Мужчине назначено 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.