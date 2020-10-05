80 пьяных водителей поймали на тульских дорогах в течение недели Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за порядком на региональных дорогах продолжают следить сотрудники Госавтоинспекции. В ходе проводимых работ за прошлую неделю, с 28 сентября по 4 октября, полицейскими было выявлено 91 601 нарушение ПДД.

Из них свыше 80 водителей были пойманы за нетрезвую езду. Причем, 38 привлечены к административной ответственности, 36 - отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и 9 автомобилистов уже ранее привлекались за подобные нарушения.

Отметим, что еще удивило количество тех водителей, которые слишком сильно затонировали свои стекла. Так, за неделю было наказано 110 таких водителей с тонировкой. И стандартное первое место по нарушениям заняло превышение установленной скорости. За это было оштрафовано 89 582 водителей.