В Туле водитель «Toyota Avensis» врезался в опору ЛЭП и съехал в кювет Фото: материалы пресс-служб

В воскресенье ночью, 4 октября, на 115-ом километре автодороги «Золотое кольцо» (КТМР) в Пролетарском районе Тулы произошло ДТП. Участником его стал один автомобиль «Toyota Avensis».

Так, в 3:10 по мск 32-летний водитель иномарки, по предварительной информации, не справился с управлением, врезался опору линии электропередачи, после чего съехал в придорожный кювет.

В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в медучреждение.