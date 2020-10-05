В массовом ДТП на автодороге "Тула – Новомосковск" пострадал годовалый ребенок Фото: материалы пресс-служб

В минувшую субботу, 3 октября, на 7-ом километре автодороги «Тула – Новомосковск», в Туле произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить сразу четыре автомобиля: «ВАЗ 212140» под управлением 47-летнего мужчины, «Opel Zafira» под управлением мужчины 30-летнего мужчины; «Kia Sportage» под управлением 50-летнего мужчины и «Man TGX» с полуприцепом «Schmitz Cargobull» под управлением 33-летнего мужчины.

В массовом ДТП на автодороге "Тула – Новомосковск" пострадал годовалый ребенок Фото: материалы пресс-служб

В аварии есть пострадавшие. Получили медицинскую помощь и были отпущены: 53-летняя пассажирка автомобиля «Opel» и водитель «Kia». В медучреждение пришлось доставить с различными травмами водителя «ВАЗа» и годовалого пассажира автомобиля «Opel», который на момент столкновения находился в специальном удерживающем устройстве.