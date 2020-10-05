В Тульской области водитель "ГАЗели" сбил 7-летнего пешехода

В субботу, 3 октября, в рабочем поселке Огаревка, что в Щекинском районе, произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход.

Так, в 9-37 на улице Школьной 51-летний водитель «ГАЗели» сбил на дороге во время движения 7-летнего мальчика, который по предварительной информации, неожиданно вышел на проезжую дороги из-за стоящего автомобиля. При этом ребенок на момент происшествия был без сопровождения взрослых.

Пострадавшего пешехода доставили в больницу с различными травмами. взрослых.