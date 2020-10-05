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Бесправный водитель "Ижа" устроил серьезное ДТП под Тулой

Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Бесправный водитель "Ижа" устроил серьезное ДТП под Тулой

Бесправный водитель "Ижа" устроил серьезное ДТП под Тулой

Фото: материалы пресс-служб

В минувшую пятницу, 2 октября, на 217-ом километре автодороги М-2 «Крым» в Щёкинском районе произошло серьезное ДТП. Участниками аварии стали автомобиль «Иж 2126» и «ВАЗ 212140».

По предварительной информации, по мск 45-летний бесправный водитель «Ижа», выехал на встречку и там столкнулся с автомобилем «ВАЗ 212140», за рулем которого находился 44-летний мужчина.

В аварии пострадали три человека: водители обоих автомобилей и 75-летняя «ВАЗа». Все трое были госпитализированы с различными травмами.

ЧП