В Туле на пересечении Пирогова и Пушкинской иномарка жестко протаранила забор

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

В субботу, 3 октября, в Туле произошло жесткое ДТП с участием всего одного автомобиля и забора. О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях.

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

ДТП произошло днем 3 октября на пересечении улиц Пушкинской и Пирогова на тротуар внезапно вылетел «Hyundai», после протаранил забор. По предварительным данным, пострадавших не оказалось, к счастью на момент происшествия на тротуаре никто из пешеходов не находился. Однако, в ДТП неплохо пострадал сам автомобиль, который получил после столкновения серьезные механические повреждения.

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

Все детали ДТП устанавливаются. О состоянии водителя и пассажиров его пока информации не поступало.